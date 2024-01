Morto il falchetto Enzo di Palazzo Pirelli

Enzo, il pullo di Giò e Giulia, i #falchetti che dal 2014 nidificano sulla cima di #PalazzoPirelli , non ce l’ha fatta. Il giovane falco, nato nel 2022 sulla vetta del Pirellone e rimasto vittima di un incidente lo scorso fine settimana, era in cura presso il CRAS di Vanzago: le sue condizioni sono apparse da subito molto critiche ed evidenziavano diversi traumi e danni neurologici dovuti probabilmente a uno schianto. A nulla sono valsi purtroppo gli interventi prontamente messi in atto da ENPA Milano e dal Cras Wwf Vanzago . Anche quest'anno si attende per fine febbraio la deposizione delle uova in cima a Palazzo Pirelli da parte di Giulia, che secondo consuetudine dovrebbero schiudersi tra fine marzo e inizio aprile.