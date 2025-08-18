Morto a Manila il padre somasco don Gabriele Scotti, 90 anni

Il lutto

Il sacerdote è stato per diversi anni rettore dell'istituto San Girolamo Emiliani di Corbetta

Lutto tra gli ex allievi, insegnanti e personale dell'istituto San Girolamo Emiliani. I Padri Somaschi della Provincia d’Italia, in particolare le comunità di Corbetta e del Collegio Gallio di Como, e i suoi familiari hanno annunciato la morte, avvenuta a Manila il 15 agosto all’età di 90 anni, di padre Gabriele Scotti. Originario di Nesso, in provincia di Como, «dopo un intenso lavoro educativo-scolastico a Corbetta e al Collegio Gallio di Como, è stato per nove anni superiore maggiore della Provincia Lombardo-Veneta e poi destinato nel 1995 alle Filippine, rimanendovi 30 anni – hanno ricordato - Uomo di profonda cultura e di grande sensibilità spirituale, ha sempre proposto una forte collaborazione tra religiosi e laici e sempre sostenuto l’apertura missionaria alla “periferia” della chiesa».

Rettore dell'istituto San Girolamo Emiliani di Corbetta

Padre Gabriele Scotti, che il 15 agosto 2022 aveva celebrato il 70esimo anniversario di vita religiosa e il 60esimo anniversario di ordinazione sacerdotale insieme alla Congregazione dei Padri Somaschi nel sud-est asiatico, è stato per diversi anni rettore dell'istituto San Girolamo Emiliani di Corbetta: dal 1969 al 1974 e poi nuovamente dal 1983 per alcuni anni. È stato il primo rettore che ha aperto la scuola parificata. Tanti sono i corbettesi che lo hanno conosciuto in quegli anni.

«Un ricordo speciale lo avvicina alla mia famiglia: accettò a frequentare le scuole medie, dopo rigida selezione, un piccolo bimbo che si affacciava per la prima volta al grande cancello del grande palazzo dove ancora oggi ha sede l'istituto. E quel piccolo bimbo era il mio papà – racconta Andrea Balzarotti, storico del territorio ed ex allievo dell’istituto, così come suo padre – Figura di grande spicco per tutti coloro che lo hanno conosciuto, è stato un sacerdote e un rettore che ha saputo unire gentilezza e comprensione a una buona dose di fermezza, esperienza e capacità».

Trent'anni in missione nelle Filippine

Padre Scotti è stato poi per tanti anni in missione a Manila, nelle Filippine, dove ha prestato il suo servizio e la sua opera come sacerdote somasco e dove ha chiesto infine di poter riposare per sempre. I funerali saranno celebrati domani, martedì 19 agosto, nella chiesa San Girolamo Emiliani di Alabang-Manila e padre Gabriele sarà poi sepolto nella cripta della stessa chiesa.