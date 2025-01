Morimondo: una giornata speciale alla Rsa Pampuri

Una Giornata speciale per gli ospiti della Rsa di Morimondo. Il Rotary e il Rotaract Morimondo Abbazia hanno organizzato un evento unico nella Rsa San Riccardo Pampuri nel piccolo Comune del milanese.

La bellezza e l’anima di Milano

Protagonista dell'incontro è stato Andrea Cherchi, celebre fotografo e fondatore del progetto «Semplicemente Milano», una pagina Facebook seguita da oltre 200mila persone.

Andrea Cherchi, che alcuni mesi fa era già stato ospite del Rc Morimondo come relatore, attraverso le sue straordinarie fotografie racconta la bellezza e l’anima di Milano, rendendo la città accessibile e affascinante per chiunque, anche per coloro che non possono visitarla di persona. Non a caso, infatti, da anni porta avanti iniziative di divulgazione culturale, condividendo le sue immagini soprattutto con gli ospiti disabili e anziani delle Residenze socio assistenziali. Un impegno che di recente gli è valso l’Ambrogino d’Oro, la più alta benemerenza attribuita dalla municipalità di Milano a chi si distingua portando lustro al capoluogo lombardo, un prestigioso riconoscimento, simbolo di eccellenza e dedizione verso la comunità milanese. L’evento a Morimondo è stato un momento di emozione e condivisione, un’occasione speciale, non solo per i residenti della Rsa, ma anche per tutto il personale.

Arte come veicolo d’inclusione

«Nel giro di pochi mesi Andrea è tornato nuovamente a Morimondo, questa volta per un Service di grande impatto e siamo veramente felici di averlo avuto con noi - ha dichiarato il presidente Davide Carnevali - Vedere l’attenzione e l’interesse degli ospiti della struttura mentre Andrea raccontava la 'nuova' Milano attraverso le sue fotografie è stato commovente. E come conclusione perfetta, tutti insieme abbiamo cantato 'Oh Mia Bela Madunina', creando un momento di grande unione e gioia».

Da anni, il Rotary e il Rotaract Morimondo Abbazia portano avanti progetti all’interno della Rsa San Riccardo Pampuri, con l’obiettivo di offrire momenti di cultura, intrattenimento e inclusione agli ospiti. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Cherchi, il risultato è stato particolarmente significativo: un esempio concreto di come la cultura e l’arte possano avvicinare le persone e arricchire le loro giornate. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al personale della Rsa San Riccardo Pampuri, sempre disponibile e motivato a collaborare per il successo di queste iniziative.