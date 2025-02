Morimondo: l’arte del collezionismo

Collezionismo, che passione. É proprio il caso di dirlo quando si tratta dell'abbiatense Matteo Cucchi, eclettico personaggio che alla passione per le moto (lui é hondista però) unisce una incontenibile passione per le raccolte di oggetti più disparati. Il presidente del Moto Club Abbiategrasso é stato ospite del Rotary Club Morimondo Abbazia su invito del socio e vice presidente Paolo Ciprandi, con cui condivide la passione delle macchine d'epoca, e che ha scoperto la sua passione per il collezionismo.

Dai titoli di credito alle bolle papali, dai francobolli alle monete, dai tappi di bottiglia ai sottobicchieri, non c'è oggetto che Cucchi non collezioni, condividendo la propria passione con le associazioni dedicate presenti sul territorio. Un assaggio delle sue collezioni l'ha portato in visione ai soci del Rc Morimondo, suscitando molta curiosità e molto interesse. Alla serata, il cui pezzo forte é stata la visione di una bolla papale del settecento, hanno partecipato anche il presidente della pro loco di Morimondo Stefano Calati e il sindaco Marco Iamoni , in virtù di un progetto che il "matteone" come affettuosamente viene chiamato Matteo Cucchi, sta organizzando proprio nel Comune di Morimondo, unitamente all'associazione filatelia numismatica Abbiatense presieduta da Mauro Oldani.

Un bel incontro, originale, per appassionati, ma anche per chi voleva scoprire qualcosa di nuovo: