E' spuntato anche in stazione a Corbetta uno striscione che propone il calciatore del Milan come sindaco della città: una presa di posizione ironica dopo che ieri, 3 ottobre 2024, il bomber rossonero e il primo cittadino Ballarini si erano scontrati via social sul trasferimento del milanista in città.

Morata e Corbetta: il calciatore del Milan "proposto" come nuovo sindaco

La vicenda di Ballarini e Morata sta impazzando su tutti i gruppi social di Corbetta e non solo, tra post, commenti perlopiù contro il sindaco (ma c'è anche qualcuno che lo difende dicendo che era il "segreto di pulcinella" perché in tanti già sapevano e comunque lo avrebbero saputo una volta che lui sarebbe arrivato in città) e anche tanti meme di ogni genere che vedono protagonista il primo cittadino.

Intanto alla stazione di Corbetta è apparso ieri anche un grosso striscione che ironizza sulla vicenda con la scritta "Morata sindaco".

Nel frattempo Marco Ballarini ha pubblicato un video di scuse e di invito a Morata a venire comunque a Corbetta, come già aveva dichiarato ieri al nostro giornale.