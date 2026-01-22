Durante la visita, Monsignor Delpini ha potuto conoscere da vicino il centro, osservare gli spazi e vedere le attività in corso

Oggi Monsignor Mario Enrico Delpini è stato in visita al Cse “La città del sole” di Canegrate.

Monsignor Delpini in visita a “La città del sole”

“Un incontro che ci ha resi davvero felici e onorati, e che ha rappresentato per tutti noi un momento di grande valore” hanno fatto sapere da Cse.

Durante la visita, Monsignor Delpini ha potuto conoscere da vicino il centro, osservare gli spazi e vedere le attività in corso, incontrando i ragazzi e l’équipe nel loro quotidiano.