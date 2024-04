Modifiche della viabilità a Legnano

Modifiche alla viabilità domenica 14 aprile a Legnano per corse d’addestramento al Mari e Compleanno della Terra; all’inizio della prossima settimana senso unico nel primo tratto di via XX Settembre.

Modifiche della viabilità previste a Legnano

Domenica 14 aprile lo svolgimento di due manifestazioni avrà effetti sulla viabilità:

 Le corse d’addestramento al campo Mari comporteranno il divieto di circolazione e di sosta, dalle 8

alle 19, in via Pisacane (fra le vie Como e XX Settembre), via Puccini (compreso il piazzale

antistante l’ingresso del Campo Mari) e via Piacenza (percorribile a doppio senso soltanto dai mezzi

diretti e in uscita dal Campo)

 Il Compleanno della Terra comporterà il divieto di circolazione e sosta, dalle 9 alle 19, in via

Colombes nel tratto compreso fra le vie Don Gnocchi e Girardi, compreso il parcheggio antistante lo

Spazio Incontro Canazza

Creazione del senso unico

Da lunedì 15 a giovedì 18 aprile, nella fascia oraria 9 – 17, il primo tratto di via XX Settembre sarà

interessato dai lavori di creazione della zona scolastica. In particolare, in corrispondenza delle scuole

Carducci e di piazza Vittorio Veneto, sarà creato un attraversamento pedonale rialzato che comporterà la

chiusura temporanea di una corsia di senso marcia nel tratto compreso tra via Venegoni e via Carducci (in direzione di via San Bernardino).

I veicoli che percorrono via Venegoni e che devono dirigersi verso via San Bernardino saranno deviati in via Firenze e in viale Sabotino.