Sono diversi i lavori in programma nei prossimi giorni sulle strade cittadine di Legnano che comporteranno variazioni alla viabilità.

Modifiche alla viabilità per lavori

Viale Gorizia, dal 17 al 19 marzo per lavori di potatura piante, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Bissolati e via Santa Caterina dalle 9.00 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 18.00 (dalle 16.00 alle 17.00 sarà consentito il traffico veicolare)

I veicoli provenienti da viale Gorizia all’intersezione con via Bissolati dovranno svoltare a destra in direzione Viale Toselli. I veicoli provenienti da via Bissolati in direzione viale Gorizia avranno l’obbligo di proseguire dritto verso Viale Toselli.

Via Cristoforo Colombo, il 20 marzo dalle 8.30 alle 16.30 per lavori edili, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Flora e via Carlo Cattaneo

È quindi previsto l’obbligo di svolta a destra e/o sinistra per i veicoli che percorrono la via Colombo e arrivano in corrispondenza dell’intersezione con la via Flora;

Via della Vittoria, dalle 8.30 del 16 marzo alle 17.00 del 17 marzo per lavori di allacciamento fognario, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra la via Pietro Micca e via XXIX Maggio. La chiusura comporterà il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe i lati della carreggiata e il divieto di circolazione pedonale nelle aree interessate alle lavorazioni

Via Tasso, dalle 15 alle 21 di domenica 15 marzo per la manifestazione dell’associazione italo araba di Legnano, sarà chiusa al traffico nel tratto fra i civici 3 e 10 con divieto di sosta

Via Anna Frank, dalle 9.00 del 16 marzo alle 17.00 del 20 marzo per lavori al gasdotto, sarà chiusa al traffico con divieto di circolazione pedonale nelle aree interessate da lavorazioni.

A seguito di questa chiusura è quindi istituito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via Monte Cervino quando giungono all’intersezione con la via Anna Frank; l’obbligo di direzione a sinistra per i veicoli che percorrono la via Anna Frank, arrivando da via Santa Teresa del Bambin Gesù, quando giungono all’intersezione con la via Monte Cervino; l’obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la via Monte Rosa quando giungono in corrispondenza della via Anna Frank.