Modifiche alla viabilità per lavori sulla SP 228 Corbetta-Albairate

Una bella notizia per tutti gli automobilisti, motociclisti e ciclisti che ogni giorno percorro la Provinciale 228 che collega i Comuni di Albairate e Corbetta. Un strada da diverso tempo ammalorata, in condizioni pessime per le buche.

Lavori di pavimentazione

In occasione dei lavori di rinnovo della pavimentazione bituminosa sulla S.P. 228 “Corbetta-Albairate”, nel tratto compreso tra il Km 2+800 e il Km 4+700 circa, sarà istituita la chiusura al transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia dal 25/02/2026 al 26/02/2026 dalle 7 alle 18. La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, considerato il ridotto calibro stradale che non permette di operare in presenza di traffico, al fine di limitare possibili situazioni di pericolo. Sarà consentito il transito esclusivamente ai residenti e a coloro che svolgono attività all’interno dell’area interdetta alla circolazione.

Trasporto pubblico

A seguito degli accordi intercorsi tra l’Amministrazione Comunale di Albairate e i funzionari STAV, il servizio autobus subirà le seguenti variazioni: La fermata di via Donatori di Sangue (Albairate) sarà temporaneamente spostata in via Don Sturzo. Il percorso proseguirà verso Vittuone, quindi verso Corbetta, riprendendo il tracciato regolare in direzione Santo Stefano.

La località di Cerello (frazione di Corbetta) rimarrà esclusa dal servizio in entrambe le direzioni durante il periodo di chiusura. La deviazione comporterà un aumento dei tempi di percorrenza stimato in circa 12/15 minuti e la conseguente revisione di alcuni orari di partenza.