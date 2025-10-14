Modifica la rete interna dell’appartamento e genera una fuga di gas

Allarme in via Capuana a Rho nella tarda mattinata di ieri, in una delle palazzine di proprietà di Inps nel popoloso quartiere residenziale. Al piano terre del civico 19, al condominio Salici, sono intervenuti i vigili del fuoco per una fuga di gas visto l’odore avvertito dal vicinato.

All’interno della casa un cittadino bengalese che ha manomesso l’impianto e chiuso la bocchetta di areazione

Giunta sul posto, la Polizia Locale ha verificato la presenza nell’appartamento di un cittadino bengalese che, a quanto pare, vive lì insieme con la moglie, al momento assente.

L’uomo per poter utilizzare il gas ha manomesso l’impianto e chiuso la bocchetta di areazione, cosa che ha scatenato la fuga di gas e la paura dei residenti.

Occupazione abusiva dei locali appartenenti a una persona deceduta

A suo carico si valuta l’occupazione abusiva dei locali stante un subaffitto in nero da una persona ormai deceduta; l’appartamento è stato dichiarato inagibile per il pericolo riscontrato e per le precarie condizioni igieniche in cui versa l’alloggio. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Rho.