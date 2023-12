Mobilità "sostenibile": in giro per la strada a bordo di un transpallet elettrico

Particolare incontro questa mattina, 15 dicembre, per le strade di San Pietro all'Olmo a Cornaredo, dove un uomo a bordo di un transpallet si spostava per le vie della frazione in modalità "green".

In giro per la strada a bordo di un transpallet

Si parla spesso di mobilità sostenibile e del passaggio dai combustibili fossili all'elettrico per la mobilità urbana: un invito che non è sfuggito a questo cittadino che questa mattina ha percorso un tratto della SS11, che attraversa San Pietro all'Olmo, a bordo di un transpellet elettrico. Un passaggio non sfuggito ai molti automobilisti che stavano percorrendo la strada: l'uomo raggiunta la sua destinazione ha poi girato in una strada laterale.