Mobilità e trasporti, incontro pubblico al Leone da Perego

Si terrà mercoledì 19 marzo a Palazzo Leone da Perego, con inizio alle 20.45, l’incontro su mobilità e trasporti organizzato congiuntamente dalla tre Consulte territoriali di Legnano.

Incontro pubblico su mobilità e trasporti

L’incontro, in cui ci si concentrerà principalmente sulle linee Z602 e Z603 minacciate dall’arretramento del capolinea di Milano da piazzale Cadorna a Molino Dorino, vedrà la presenza dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, del direttore dell’Agenzia del trasporto pubblico locale di bacino Luca Tosi e del consigliere metropolitano con delega alla Mobilità e al Trasporto pubblico locale Marco Griguolo.

Oggi il sindaco è salito sul bus con i pendolari

Come annunciato, oggi, lunedì 17 marzo, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice è salito sull’autobus della linea Z602 con i pendolari:

"È stato importante questa mattina prende il pullman e ascoltare dalla viva voce dei pendolari le loro opinioni sul servizio e sulle prospettive di un arretramento del capolinea, arretramento che, dopo l’incontro avuto con l’agenzia del Tpl lo scorso venerdì (14 marzo, ndr), è slittato di un anno. È emerso chiaramente che, a fronte dell’alto livello di servizio garantito oggi con il capolinea a Cadorna, sarebbe un problema l’arretramento a Molino Dorino in assenza di servizi alternativi, specie per chi scende tra viale Certosa e piazza Firenze. Da qui la necessità di un lavoro, che partirà dall’analisi della fruizione del servizio, per identificare servizi alternativi e integrativi che non lascino nessuno a piedi".