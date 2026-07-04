Mission Bambini: aiutare poveri ed emarginati a Mabillioni

«Il cuore è rimasto a Mabillioni, in compenso abbiamo portato a casa due progetti importanti: portare l’acqua potabile al villaggio e costruire un ponte affinché i bambini possano raggiungere in poco tempo e in sicurezza le scuole primarie. Il primo si sta concludendo, il secondo siamo in dirittura d’arrivo con la raccolta dei fondi necessari, e poi si inizia, arriva per tutti, prima o poi, il tempo di restituire: io ho scelto Mission Bambini e il suo motto: sii felice, rendi felici!».

La fondazione è nata a Milano il 18 gennaio 2000 con lo scopo di dare aiuto ai bambini poveri, ammalati, emarginati, senza istruzione

Usa queste parole Daniele Paggiaro che per una sera ha tolto i panni di consigliere comunale di Forza Italia per presentare «Mission Bambini» la fondazione nata a Milano il 18 gennaio 2000 con lo scopo di dare aiuto ai bambini poveri, ammalati, emarginati, senza istruzione. «Ogni giorno – spiega Paggiaro – si lavora affinché i più piccoli possano accedere a opportunità di crescita, cura e sviluppo, costruendo così le basi per un futuro migliore».

Mission Bambini ha raggiunto 16.413 beneficiari diretti, 2.393 in più rispetto all’anno precedente

In un contesto complesso, Mission Bambini ha raggiunto 16.413 beneficiari diretti, 2.393 in più rispetto all’anno precedente e nei giorni scorsi ha presentato, grazie a Paggiaro, i suoi progetti a Rho, nel corso di una serata svoltasi all’Enoteca Wine Bar Eureka. «Abbiamo presentato – afferma Paggiaro – il Gruppo di Volontari dell’Area Sempione di Mission Bambini. Alla presenza del referente dello Sviluppo Territoriale Beppe Mambretti, della coordinatrice Beatrice Parmigiani e dei due Ambassador Lorena Carraro di Busto Arsizio e del sottoscritto.

La promessa dell’Associazione AKF: uno spettacolo teatrale il cui incasso sarà devoluto a sostegno delle attività di Mission Bambini

Sono stati inoltre illustrati gli impegni della Fondazione e le iniziative future, tra cui la promessa dell’Associazione AKF attraverso il fondatore Salvatore Tranchina, consigliere comunale della maggioranza: uno spettacolo teatrale il cui incasso sarà devoluto a sostegno delle attività di Mission Bambini. Le Stelle Mission Bambini sono centri educativi sostenuti da Mission Bambini e attivi in territori vulnerabili del nostro paese, dove la povertà educativa e la carenza di servizi di qualità limitano le opportunità dei più piccoli. Sono luoghi di inclusione educativa e accompagnamento, che mettono il bambino al centro e coinvolgono famiglie, educatori e comunità».