Miss Lovere: in gara anche ragazze della nostra zona

Miss Lovere, in gara anche Martina di Mito di Settimo Milanese e Giulia Poletti di San Giorgio su Legnano.

Le "nostre" concorrenti, che gareggiavano per Miss Lovere, non hanno conquistato l'ambita fascia né sono passate alle finali regionali, ma si sono comunque ben piazzate al quarto (Martina) e al sesto posto (Giulia). Ieri, sabato 25 giugno 2022, è stato dato il via al weekend con una tappa magica del tour di Miss Italia Lombardia 2022 sul lago d’Iseo a Lovere, comune che rientra nel club dei borghi più belli d’Italia, dove lo splendido panorama lacustre ha fatto da sfondo all’evento tenutosi al Prepost food and drink experience di via Marconi 57 sul Lungolago. La tappa si sarebbe dovuta svolgere venerdì ma le avverse condizioni meteo non l’hanno permesso.

Uno spettacolare scenario per una tappa importante del tour di Miss Italia Lombardia 2022: finale regionale di Miss Bella dei Laghi la cui prima classificata si è aggiudicata il passaggio diretto alle fasi nazionali e Selezione di Miss Lovere dove sono state elette le aspiranti miss che avranno accesso alle finali regionali del tour lombardo.

Sette le bellezze premiate sul palco, per la selezione regionale (le prime tre si aggiudicano il passaggio alle finali regionali) a vincere l’ambita corona e il titolo di Miss Lovere Marisa Lechi, 22 anni di Brescia, 1,68, occhi e capelli castani. Le piace descriversi citando una frase che l’ha accompagnata nella vita a capire la sua dislessia: "Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la sua vita a credersi stupido".

Seconda classificata Claudia Maria Garlaschi, 27 anni, di Crema, 1,73, occhi e capelli castani, laureata in Economia ha messo da parte il suo sogno nel cassetto di diventare presentatrice televisiva, facendo vincere la parte razionale di sé.

Terza classificata Chiara Arnaboldi, 19 anni, di Albese con Cassano (Como), 1,78, occhi e capelli castani, frequenta il liceo giuridico economico a Como, pratica video dance, ama la moda, ascoltare musica e l’arte in tutte le sue sfaccettature.

Quarta classificata Martina di Mito, 22 anni, di Settimo Milanese, 1,73, occhi nocciola e capelli biondi. Studia Comunicazione e Società ed è molto legata alla sua famiglia. Ama lo sport, passione tramandata da papà che è un allenatore di nuoto ad alto livello, ha praticato infatti nuoto sincronizzato a livello agonistico partecipando ai campionati italiani.

Quinta classificata Elisa Saleri, 25 anni, di Cusano Milanino (Milano), 1,65, occhi e capelli castani, impiegata con la passione per la moda ereditata dalla mamma, ama infatti fare shopping e seguire le tendenze.

Seste a pari merito Camilla Portesi Peroni, 21 anni di Bedizzole (Brescia), 1,69, occhi azzurri e capelli biondi, studia psicologia; e Giulia Poletti, 27 anni di San Giorgio su Legnano, 1,70 capelli e occhi castani, è una HR specialist, ha praticato a livelli agonistici atletica leggera nella specialità di salto con l’asta, è appassionata di viaggi e sport.

Miss Bella dei Laghi: ad aggiudicarsi l'ambita fascia è Nikola Durisova

Mentre per la Finale Regionale di Miss Bella dei Laghi, un podio di bellezza pura, ad aggiudicarsi il titolo e il passaggio diretto alle prefinali nazionali è Nikola Durisova, 20 anni di Varese, 1,78, occhi castani e capelli biondi, artista, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, è una persona molto creativa e ha infatti creato un gioco da tavolo a tema inquinamento marino per sensibilizzare sull’argomento dell’inquinamento ambientale. Ama gli animali e il mondo della moda.

Seconda classificata Marta Nerina Fenaroli, 20 anni di Brescia, 1,78, occhi e capelli scuri, frequenta Medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche anno fa viene colpita da grave malattia dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Basta odiare il proprio corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come rivincita, proprio grazie a lui, poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Collabora con un'associazione di sostegno per le persone malate oncologiche che quotidianamente lottano per la vita. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione.

Terza classificata Shary Flora Herrera, 20 anni di Milano, 1,70m, occhi e capelli castano, madre italiana e padre uruguaiano, ha passato la sua infanzia in Indonesia. Studia Economia e Management all’Università Bocconi di Milano, parla cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, indonesiano e francese.

Madrine della serata Martina Broggi, che lo scorso sabato 18 giugno si è aggiudicata il titolo di Miss Milano e il passaggio diretto alle prefinali nazionali di Miss Italia; è stata protagonista sul palco di Cinisello Balsamo di una performance di danza classica che ha lasciato il pubblico incantato. La bellissima 19enne di Milano, con la passione per la danza, ha iniziato un percorso di studi in Psicologia e sogna di diventare criminologa. Special guest in giuria Beatrice Farina, Miss Bella dei Laghi e protagonista della finale Miss Italia 2021, che cederà la sua fascia alla nuova eletta. Lo spettacolo ha saputo stupire il pubblico presente e quello del web grazie alla sapiente pianificazione di Rial Events.

Nella foto di copertina: foto di gruppo delle partecipanti a Miss Lovere (@markbergamophotographer come tutte le foto del servizio)