Le due realtà di Arese e Pero sono state premiate nella giornata di sabato 18 aprile, nella sede regionale della Federazione Volontari del Soccorso

C’erano anche la Misericordia di Arese e l’Astra Soccorso Pero tra le realtà premiate sabato in occasione della giornata del ringraziamento dedicata ai soccorritori impegnati durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Misericordia e Astra Soccorso premiate nella Giornata di Ringraziamento ai soccorritori delle Olimpiadi

L’iniziativa si è tenuta nella sede regionale della Federazione Volontari del Soccorso, con il patrocinio della Regione Lombardia. Un bellissimo momento che ha visto le due realtà del territorio protagoniste. Per La Misericordi, che ha impiegato 34 soccorritori durante i Giochi, ha ritirato il premio Adriano Franchin, mentre per Astra Soccorso, che è invece stata presente alle Olimpiadi con 12 volontari, era presente il vicepresidente Stefano Palieri.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali. Il presidente FVS Rossano Carrisi ha introdotto l’evento leggendo la lettera inviata dal presidente della Regione Attilio Fontana. A seguire è stato trasmesso il videomessaggio dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, seguito dall’intervento dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi. Sono poi intervenuti il sindaco di Ospitaletto Laura Trecani e il coordinatore nazionale della rete Misericordia e Solidarietà Gianluca Staderini.

Un primo momento che ha sottolineato il valore del lavoro svolto dai volontari e il ruolo fondamentale del sistema di soccorso durante un evento internazionale di grande portata.

Un riconoscimento al lavoro delle associazioni

Nella seconda parte della giornata sono stati consegnati attestati di benemerenza e medaglie a 14 associazioni aderenti alla FVS che hanno prestato servizio durante le Olimpiadi con i propri soccorritori. Successivamente sono stati premiati anche i membri della speciale unità di crisi FVS, creata per la gestione dell’evento e diretta dallo stesso Carrisi. Tra i riconosciuti figurano Moreno Russo, Daiana Turatti e Ilaria Aliprandi.

Il momento più significativo è arrivato con la premiazione dei soccorritori. Il presidente Carrisi, insieme al sindaco Trecani, ha consegnato i riconoscimenti a tutti coloro che hanno operato durante le Olimpiadi.

Alla cerimonia erano presenti circa 180 soccorritori, in rappresentanza degli oltre 300 volontari che hanno garantito il servizio nelle sedi olimpiche di Milano, Bormio e Cortina. A ciascuno è stato consegnato un attestato di benemerenza. Inoltre, una medaglia è stata assegnata a chi ha svolto più di cinque turni di servizio, mentre agli altri è stata consegnata una pins da applicare sulla divisa. La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti del presidente Carrisi agli ospiti intervenuti e a tutti i soccorritori per l’impegno dimostrato.