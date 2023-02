Milano – Sanremo: “Un onore per la città”

L’edizione 2023 della Classicissima, in programma il 18 marzo 2023, partirà da Abbiategrasso, alle porte di Milano, per concludersi sul tradizionale traguardo di Via Roma a Sanremo dopo 294 km.

La soddisfazione dell’amministrazione

E’ la prima volta nella storia che non parte da Milano. Il percorso, sarà diverso nei primi 30 km, e si ricongiungerà a quello originale a Pavia. Da lì si toccheranno punti iconici della corsa come il Passo del Turchino, i Capi, la Cipressa e il Poggio. Cresce l’attesa per la Milano-Sanremo che, come da tradizione, aprirà la stagione delle Classiche Monumento. L’edizione 114 della “Classicissima”, organizzata da RCS Sport e in programma sabato 18 marzo, farà registrare una novità importante in quanto prenderà il via da Abbiategrasso per ritornare sul percorso classico a partire dal km 30, quando entrerà nell’abitato di Pavia. Il sindaco Cesare Nai non nasconde la soddisfazione di aver portato in città questo straordinario evento sportivo, uno dei più sentiti e seguiti.

“Sono orgoglioso e onorato – ha detto il primo cittadino di Bià – La scelta di Abbiategrasso dimostrato che abbiamo lavorato bene in passato in occasione delle tappe del Giro D’Italia, gli organizzatori sapevano di trovare un ambiente accogliente, ma soprattutto preparato ad un appuntamento del genere . I tempi per decidere erano stretti, ma quando ci hanno contattati non abbiamo esitato a dire di si. Un’opportunità per tutto l’indotto che una gara del genere porta con se, dal punto di vista commerciale, come immagine e turistico. I campioni più importanti del circuito saranno presenti, sarà l’occasione per mostrare e far conoscere il nostro straordinario territorio. Dopo la partenza il tragitto porterà i corridori verso Pavia passando da Morimondo, Besate e altre località tutte eccellenze del nostro territorio. Una vetrina internazionale. Una competizione che ha visto nell’albo dei vincitori campioni del calibro di Giradengo, Binda, Bartali Coppi, Merckx, Gimondi , Chiappucci, Bugno e tanti altri ”

Il percorso

La Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole parte da Abbiategrasso e dopo aver percorso circa 30 km di strade pianeggianti ai margini del Ticino rientra nel percorso classico a Pavia. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

Le squadre

Venticinque le squadre presenti

Saranno 25 i team che parteciperanno all’edizione: 18 squadre World Tour oltre a 7 wild card. Le qsquadre World tour presenti saranno: 18 UCI WorldTeams AG2R Citroen, Alpecin-Deceuninck, Astana, Bahrain Victorius, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Ef Education-Easypost, Groupama-Fdj, Ineos, Intermarché, Jumbo-Visma, Movistar, Soudal Quick-Step, Team Arkea, Team Ds, Team Jayco AlUla, Trek-Segafredo, Uae Team Emirates.

Sette le wild card: Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani, Israel, Lotto Dsthny, Q36.5 Pro Cycling TEam, TotalEnergies, Tudor Pro Cycling Team.