Milano-Rapallo: al via il 20 settembre la 60esina edizione

Uno dei appuntamenti più blasonati del ciclismo: la Milano-Rapallo, quest'anno giunta alla sua 60esima edizione. Un traguardo importante che sarà festeggiato ad Albairate, comune del Milanese dove è programmata la partenza di una classica del ciclismo Under 23.

La competizione è programmata per il 20 settembre con ritrovo ad Albairate alle 8 con partenza alle 12 in direzione Ozzero dove ci sarà il km zero. 206 chilometri di cui 181 di gara con arrivo sul lungomare di Rapallo intorno alle 16.

“Con l'organizzazione stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma direi che è tutto già disposto: villaggio di partenza, presentazione squadre, sede per la segreteria e la giuria, disposizione scorte tecniche e di logistica – si spiega il sindaco Flavio Crivellin – Sono soddisfatto per questo importante evento. Per il secondo anno consecutivo gli organizzatori hanno scelto Albairate, questo premia il lavoro che abbiamo svolto lo scorso anno. Siamo stati riconosciuti per il nostro impegno e la professionalità, che ci hanno confermato per la 60esima edizione. E’ sempre una grande emozione ospitare eventi di questa caratura ”.