Milano-Cortina 2026: Abbiategrasso scende in campo

A pochissimi giorni dall’accensione del braciere olimpico di Milano-Cortina 2026, la città di Abbiategrasso celebra i suoi “ambasciatori”: i volontari che hanno scelto di mettersi in gioco nel cuore della macchina organizzativa dei Giochi Olimpici Invernali.

Lo scatto ricordo davanti al Castello

L’Amministrazione Comunale, rappresentata in quest’occasione dall’assessore allo Sport Beatrice Poggi, ha voluto salutare ufficialmente i cittadini che hanno risposto alla chiamata dello spirito olimpico. Sabato scorso, la cornice di Piazza Castello ha ospitato il simbolico “saluto pre-partenza”, un momento di condivisione, con divisa ufficiale, che ha unito veterani del volontariato già operativi e nuovi entusiasti pronti a partire per le sedi di gara. Tra i volontari, che non era presente al foto shooting, anche l’assessore Valter Bertani che svolgerà la funzione i driver durante la trasferta in Valtellina.

Esserci per fare la differenza Le Olimpiadi non sono solo una competizione sportiva, ma un’impresa collettiva che vedrà circa 18mila persone vivere l’evento da veri protagonisti. Tra loro, la nutrita rappresentanza abbiatense porterà con sé l’identità e la dedizione del nostro territorio.

“È un’esperienza di crescita personale e collettiva che unisce persone da tutto il mondo,” spiegano alcuni dei volontari abbiatensi impegnati sul fronte della sicurezza e del supporto logistico. “Far parte di questa macchina complessa ci permette di lasciare un segno, anche piccolo, nella storia dello sport e di vivere emozioni che resteranno indelebili.”

I XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026, si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. Sarà la terza edizione olimpica invernale ospitata in Italia dopo la stessa Cortina d’Ampezzo nel 1956 e Torino nel 2006. Cerimonia di apertura venerdì 6 febbraio allo stadio di San Siro di Milano