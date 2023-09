Mezzo secolo al fianco dell'Arconatese: la società premia il suo Wilson

"Wilson è incredibilmente umile e disponibile - ha aggiunto -. Se, per esempio, hai bisogno e lo chiami mentre sta mangiando, stai pur certo che ti si presenterà cinque minuti dopo con ancora il boccone in bocca. Per questo ci sembrava giusto dargli un riconoscimento. I più giovani faranno fatica a capire l’origine del suo soprannome. Ebbene, deriva da uno storico difensore della Lazio, Pino Wilson, col quale in realtà divideva solo il ruolo; però un giorno qualcuno lo chiamò così per scherzo e da lì per noi è sempre rimasto Willie».