Mezzo pesante in avaria, chiusa la statale 526 dell'Est Ticino

Mezzo pesante in avaria, traffico bloccato sulla strada statale 526 dell'Est Ticino.

Chiusura provvisoria per la strada statale 526

Succede al km 21, in entrambe le direzioni, in località Besate. La chiusura provvisoria si è resa necessaria per permettere lo svolgimento delle operazioni di recupero del mezzo. La viabilità è provvisoriamente indirizzata su percorsi alternativi segnalati sul luogo. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile.

Aggiornamenti sul traffico in tempo reale

