Si allungano i tempi per la demolizione del vecchio ospedale di Bià

Le opere di abbattimento delle vecchie aree del monoblocco “Fiocchi”, dell'Ospedale di Abbiategrasso, rappresentano un intervento edilizio di notevole complessità. Il termine dell’intervento slitta in avanti di qualche mese.

Fine lavori 31 dicembre 2024

“I lavori di demolizione stanno procedendo secondo il nuovo cronoprogramma che prevede il termine al 31 dicembre 2024 – si legge in una nota di Asst Ovest Milanese - Allo stato attuale, le fasi dell'intervento e le cautele adottate sono le seguenti: Bonifica e demolizione: le operazioni si svolgono piano per piano, con una precedente bonifica dei materiali non inerti. Sicurezza e salute: tutte le attività di bonifica sono sottoposte a rigorosi controlli da parte dell'ATS per garantire la massima tutela della salute dei lavoratori e della cittadinanza. Misure cautelative: sono state adottate ulteriori misure di sicurezza, oltre a quelle standard, per limitare al minimo i disagi per l'ospedale e i residenti"

Tempi più lunghi

I motivi dell'allungamento dei tempi di esecuzione lavori sono stati dovuti , prosegue l’aggiornamento : “Interruzioni necessarie: le fasi di bonifica richiedono frequenti sospensioni per effettuare le analisi necessarie, allungando così la durata complessiva dei lavori. Modifiche al progetto: l'introduzione di nuove misure di sicurezza ha comportato delle variazioni al progetto iniziale, con conseguente adeguamento del cronoprogramma. Pertanto, nonostante le inevitabili interruzioni e le modifiche al progetto iniziale, i lavori stanno procedendo regolarmente e - al momento - non sono previsti ulteriori ritardi. Si stima che gli interventi in corso, si concluderanno entro la fine del 2024”.