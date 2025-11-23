Metti la Sicurezza al Volante: il Comune aderisce al progetto nazionale

Il Comune di Magenta ha aderito al progetto del Ministero dei Trasporti “Metti la Sicurezza al Volante”, promosso da Confarca (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici), con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e dell’educazione stradale.

Tappa in piazza Liberazione

La tappa cittadina del progetto si svolgerà lunedì, 24 novembre, in piazza Liberazione e sarà rivolta in particolare agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado. Durante la mattinata, per i partecipanti, sarà possibile sperimentare il Truck Crash Test Experience, un mezzo attrezzato per simulazioni di ribaltamento e di impatto, e utilizzare visori distorsori per comprendere in modo diretto gli effetti della guida in condizioni alterate o di incidente. Simulazioni per capire gli effetti causati dagli incidenti.

Parteciperanno 150 studenti

L’iniziativa, organizzata da Confarca con il patrocinio del Ministero dei Trasporti, si avvarrà della collaborazione di associazioni ed enti impegnati nella sicurezza e nel soccorso stradale, e sarà realizzata a titolo gratuito per il Comune, che garantirà il supporto logistico, la disponibilità degli spazi e il coordinamento con gli istituti scolastici cittadini. Hanno già dato conferma di partecipazione gli istituti Quasimodo, Bramante ed Einaudi con 150 studenti.

“La sicurezza stradale rappresenta un tema di fondamentale importanza, soprattutto per le nuove generazioni “, dichiara l’Assessore alle Scuole ed Educazione Giampiero Chiodini. “Attraverso questa iniziativa, gli studenti potranno comprendere concretamente i rischi legati a comportamenti scorretti alla guida e l’importanza della prevenzione. Si tratta di un progetto educativo di grande valore, che si inserisce in continuità con le attività di educazione civica e stradale già promosse dal nostro Comune”.

Il progetto “Metti la Sicurezza al Volante” si integra con le iniziative previste dal Piano Diritto allo Studio del Comune di Magenta e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere la cultura della sicurezza, della responsabilità e del rispetto delle regole tra i più giovani.