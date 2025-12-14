Messaggi di pace e speranza durante la festa di Natale del Sole nel cuore

Nel corso della serata la presidente Borsani ha presentato le attività dell'associazione e ringraziato i volontari per il lavoro svolto durante l'anno.

Si è svolta con successo mercoledì 10 dicembre la serata di auguri di Natale organizzata dall’associazione Il sole nel cuore alla Contrada La Flora di Legnano.

La serata è stata un’occasione per condividere momenti di gioia e di festa con i ragazzi “straordinariamente abili”, le loro famiglie e numerosi volontari. Durante la serata la presidente Carolina Borsani, insieme al suo consiglio direttivo, ha avuto l’opportunità di presentare le attività dell’associazione, le donazioni fatte a alcuni reparti degli ospedali dell’Asst Ovest Milanese e di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al nostro lavoro durante l’anno.

“Lo scopo della serata era quello di trasmettere un messaggio di pace e di speranza”

“Speriamo che la serata abbia trasmesso il messaggio di speranza e di pace che il Natale rappresenta. Un particolare ringraziamento va alla Reggenza presenti alla serata Capitano, Castellana e Gran Dama e ai contradaioli della Flora, che con grande disponibilità e sempre con il sorriso ci hanno ospitato tra le mura del loro maniero”.