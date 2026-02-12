Nella ricorrenza della B.V. Maria di Lourdes presso la RSA Casa di Riposo “Città di Abbiategrasso” si è celebrata la S. Messa molto partecipata ed all’Offertorio è stato presentato il nuovo apparecchio elettrocardiografo che, collegato in rete, attraverso la telemedicina consente di refertare in brevissimo tempo le rilevazioni registrate con il nuovo apparecchio destinato per l’impiego nei reparti del primo piano ed acquistato con i fondi raccolti durante l’ultima edizione di Abbiategusto.

Messa per la Beata Vergine di Lourdes alla Rsa

Al termine della celebrazione eucaristica, allietata dai brani eseguiti dalle sapienti mani del maestro Cesarino Pusterla e dalle coriste della parrocchia di S. Pietro, don Diego con un’omelia che ha riportato in alcuni momenti ai ricordi di Catechismo ripassando il concetto di dogma e sacramenti ha impartito al termine l’unzione dei malati ad Ospiti e presenti.

Un pomeriggio che ha coinvolto i presenti nel Cuore e nell’Anima.