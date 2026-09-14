Messa di inizio anno scolastico a Cornaredo

Scuola e comunità pastorale insieme per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Scuola e parrocchia

Giovedì 24 settembre, nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo a Cornaredo, alunni, famiglie, docenti e personale scolastico sono invitati alla Messa di Inizio Anno Scolastico. Un momento di preghiera e di affidamento promosso dalla Comunità Pastorale Santi Apostoli e sostenuto dalle scuole del territorio.

Messa di inizio anno

L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento carico di attese, progetti e speranze. Per gli studenti significa ritrovare compagni e insegnanti, affrontare nuove sfide e compiere un altro passo nel proprio percorso di crescita; per le famiglie e per il personale scolastico significa ricominciare un cammino fatto di responsabilità, collaborazione e attenzione alle nuove generazioni.

È con questo spirito che la Comunità Pastorale Santi Apostoli rinnova anche quest’anno l’invito a tutta la comunità scolastica alla S. Messa di Inizio Anno Scolastico, in programma giovedì 24 settembre alle ore 17.00 presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo a Cornaredo.

L’invito è rivolto agli alunni e alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico, con il desiderio di offrire un momento semplice ma significativo di preghiera e di affidamento del nuovo anno educativo.

Collaborazione

L’iniziativa trova il sostegno anche delle realtà scolastiche del territorio. Mario Antoniuzzi, dirigente del plesso scolastico IV Novembre di Cornaredo, insieme al dirigente del plesso di San Pietro all’Olmo, sottolinea il valore di un’occasione che mette al centro proprio la comunità educante.

«L’inizio dell’anno scolastico è un momento importante non soltanto per la scuola, ma per tutta la comunità – osserva Antoniuzzi –. La crescita dei nostri ragazzi coinvolge infatti molte realtà diverse e credo sia positivo creare occasioni nelle quali queste realtà possano incontrarsi e condividere un momento significativo. L’invito della parrocchia va proprio in questa direzione».

La Messa vuole essere anzitutto un momento di preghiera, senza sovrapporsi al compito proprio della scuola, ma offrendo uno spazio ulteriore nel quale affidare il nuovo anno, le persone che lo vivranno e le tante responsabilità che lo accompagnano.

«Scuola e parrocchia hanno ruoli diversi, ma entrambe hanno a cuore la crescita dei ragazzi – aggiunge il dirigente –. Quando si riesce a collaborare nel rispetto delle reciproche responsabilità, a beneficiarne sono prima di tutto gli studenti e le loro famiglie».

A sostenere l’iniziativa è anche don Giovanni Calastri, coadiutore di Cornaredo, che invita a vivere questo appuntamento con semplicità e partecipazione.

«Ogni nuovo inizio merita di essere affidato al Signore – spiega don Giovanni –. Prima ancora di chiedere che sia un anno scolastico ricco di risultati, vogliamo pregare perché sia un anno nel quale bambini e ragazzi possano crescere, trovare persone capaci di accompagnarli e affrontare con serenità le gioie e le difficoltà che incontreranno».

Per il sacerdote, la presenza di alunni, famiglie e personale scolastico rappresenta anche un segno concreto di una comunità che desidera prendersi cura delle nuove generazioni.

«La scuola è uno dei luoghi fondamentali nei quali i nostri ragazzi trascorrono una parte importante della loro vita. La parrocchia desidera essere loro vicina e camminare insieme alle famiglie e a tutti coloro che hanno una responsabilità educativa. La Messa di inizio anno vuole essere proprio questo: un momento nel quale ritrovarci, ringraziare per il cammino che ricomincia e affidarlo a Dio».

L’appuntamento è dunque per giovedì 24 settembre alle ore 17.00, nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo a Cornaredo.

Un invito rivolto a tutta la comunità scolastica, perché un nuovo anno educativo possa iniziare non soltanto con nuovi libri e nuovi progetti, ma anche con uno sguardo comune rivolto al bene e alla crescita dei ragazzi.