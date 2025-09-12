Merce a prezzi scontati, nel centro di Rho torna lo Sbaracco

Torna lo Sbaracco, domani, sabato dalle 10 alle 19 torna i negozi del centro di Rho esporranno all’aperto la loro merce, lanciando sconti e promozioni, entrando direttamente in dialogo con la clientela.

Chi farà acquisti in quattro negozi diversi riceverà un gadget

Come di consueto, grazie a una tessera punti, chi farà acquisti in quattro diversi negozi e collezionerà quattro diversi timbri, riceverà un gadget offerto dall’Assessorato al Commercio che potrà ritirare a uno stand allestito davanti al punto vendita del merchandising rhodense in piazza San Vittore 14, ora oggetto di lavori in vista della prossima riapertura.

“Fare acquisti nei negozi di vicinato permette di sostenere il commercio locale”

“Lo Sbaracco attira sempre tantissime persone, offre l’occasione di incontrare i commercianti in modo diverso e permette di vivere la città passeggiando in sicurezza per le vie del centro, all’aperto – commenta l’Assessore al Commercio e Vicesindaco Maria Rita Vergani – Fare acquisti nei nostri negozi di vicinato è il gesto più semplice e concreto per sostenere il nostro centro commerciale naturale. Grazie alla collaborazione con chi si occupa del merchandising a marchio Rho, saranno a disposizione simpatici gadget da conquistare con acquisti diversificati in più negozi della città”.

In piazza San Vittore sarà presente per tutta la mattinata anche il Mercato Contadino

In piazza San Vittore sarà presente per tutta la mattinata, dalle 8.30 alle 12.30, anche il Mercato Contadino, con produttori del territorio e prodotti a chilometro zero. Radio Cluster accompagnerà la giornata con la sua base musicale, ricordando ai passanti i due appuntamenti.