Mercato, arriva il presidio fisso della Polizia Locale

Approvato il progetto per i lavori in piazza. Sono previste anche sedute, scivoli di risalita ai camminamenti, zone di deposito ai camminamemnti.

Disco verde ai lavori per la riqualificazione del mercato di Legnano.

Riqualificazione del mercato, approvato il progetto dei lavori

Dopo la riorganizzazione degli spazi nello scorso giugno e la revisione degli orari di presenza degli operatori, che entra in vigore oggi, sabato 19 luglio, la Giunta comunale aggiunge un altro tassello al lavoro di riqualificazione del mercato cittadino. Il progetto nasce dalla necessità di risolvere alcune criticità nell’attuale assetto che riguardano più aspetti, dalla sicurezza all’ accessibilità, dal decoro e igiene fino al controllo dell’area.

"Interventi strutturali che sanano situazioni critiche"

L'assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi spiega:

"Il grande lavoro di riorganizzazione del mercato cittadino fatto dall’assessore Lorena Fedeli e dalla Polizia Locale, che ha portato a ridisegnare la disposizione degli operatori e a rivedere gli orari di presenza, deve essere completato da interventi strutturali che vadano a sanare situazioni critiche o, comunque, a migliorarne lo statu quo. Per questo agiremo in più direzioni con interventi puntuali che andranno a migliorare la fruibilità del viale centrale dotandolo anche di sistemi di seduta inseriti in elementi di arredo urbano che risolveranno il problema delle disconnessioni create dalle radici degli alberi. Doteremo inoltre la Polizia Locale di un chiosco in grado di fornire agli agenti uno spazio adeguato dove svolgere le loro mansioni e che diventerà un punto di riferimento e informazione per la clientela e la cittadinanza. Da ultimo, ma non meno importante, gli interventi per l’adeguamento igienico sanitario delle postazioni dei pescivendoli e la realizzazione di una zona per la raccolta dei rifiuti: in una città che ha fatto grandi passi avanti in questi anni nella differenziazione anche il mercato deve attrezzarsi adeguatamente per essere sempre più sostenibile".

Gli interventi di progetti nel dettaglio

Messa in sicurezza e valorizzazione del viale centrale di accesso al Parco Castello

Sarà installata una serie di elementi di arredo che fungeranno insieme da sedute e delimitatori dello spazio delle radici degli alberi. Il viale, in questo modo, sarà più caratterizzato dal punto di vista dell’impatto visivo e risalterà maggiormente rispetto alla parte di piazza con funzione di parcheggio e area mercato.

Riallineamento scivoli di risalita ai camminamenti

Saranno inseriti elementi prefabbricati per superare il dislivello esistente tra le zone a parcheggio destinate al mercato e i due viali posti in quota. Gli elementi pedonali saranno posizionati lungo il viale che porta al Parco Castello, quelli carrabili lungo il viale che congiunge con il cimitero monumentale.

Presidio mercato

Si tratta di una struttura fissa a servizio del Comando di Polizia Locale che potrà avere anche la funzione di infopoint e che sarà collocata nella piazza centrale. La struttura sarà abitabile anche grazie all’installazione di una pompa di calore da utilizzarsi sia nella stagione invernale sia in quella estiva.

Zona di deposito cassonetti area mercato

È prevista la realizzazione di una semplice piastra con pendenza verso le canaline di raccolta e smaltimento acque meteoriche e di lavaggio. L’area posta dietro l’attuale struttura dei servizi pubblici, una volta realizzata la zona di raccolta, sarà delimitata da una recinzione.

Lavaggio stalli per la vendita dei prodotti ittici

Sarà realizzata una canalina di raccolta per il lavaggio della pavimentazione in asfalto degli stalli dedicati alla vendita di prodotti ittici che, al termine del turno di vendita, devono essere ripuliti dallo scolo dei prodotti stessi.

I lavori prenderanno il via in autunno

Il quadro economico degli interventi è pari a 300mila euro. I lavori partiranno in autunno.

Nella foto di copertina: il furgone della Polizia Locale al mercato cittadino. Dopo i lavori che saranno realizzati il prossimo autunno, il Comando avrà un presidio fisso sulla piazza