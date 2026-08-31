Mensa scolastica, ridotto il costo dei buoni pasto

Sono aperte fino al 10 settembre le iscrizioni online per la mensa scolastica di Sedriano. Il servizio di refezione scolastica continuerà a essere gestito dal concessionario Elior Ristorazione Spa, confermato quale affidatario del servizio per le scuole del territorio comunale. Presso il Centro cottura l’Astronave sarà attivato, a partire da martedì 1 settembre, uno sportello a supporto degli utenti.

Come riferito nell’avviso pubblicato dall’Ufficio Istruzione nei giorni scorsi sul sito del Comune, si è conclusa la procedura di gara per il nuovo affido del servizio e la commissione di gara, a seguito dell’esame delle sei offerte pervenute, ha aggiudicato la concessione a Elior, concessionario uscente, che ha fatto l’offerta più vantaggiosa. La documentazione di gara è stata predisposta dall’Ufficio Istruzione, con l’affiancamento di un tecnologo alimentare, come richiesto dall’Amministrazione comunale.

Le novità

«Tra le novità l’utilizzo di prodotti a chilometro zero, vale a dire alimenti prodotti e lavorati entro i 70 chilometri da Sedriano, per il 100% del riso, l’80% dei formaggi, il 70% delle carni fresche bovine e il 51% delle carni avicole (mentre il restante 49% delle carni avicole deve essere comunque prodotto biologico) – annuncia il sindaco Marco Re – Sono previsti anche miglioramenti di natura organizzativa, con l’utilizzo di contenitori differenziati per il trasporto degli alimenti cotti dalla cucina centralizzata ai diversi plessi scolastici, contenendo le procedure che sono fonte di dispersione della temperatura di consumo. Obbligatori inoltre corsi di formazione per chi prepara gli alimenti, sportello dietista e alcune migliorie alle strutture, come l’acquisto del macchinario per la preparazione in loco degli hamburger e la sostituzione del controsoffitto al refettorio della scuola L. Pirandello».

Costo dei buoni pasto ridotto

Un risultato positivo è anche quello che riguarda il costo dei buoni pasto. «Dai primi dati forniti dall’Ufficio Istruzione i buoni pasto subiranno una riduzione del costo per le famiglie, rispetto ai costi attuali, variabile a seconda dell’ordine di scuola e delle fasce, compreso tra il 1,72 e il 3,71%. «Una riduzione dovuta alla concorrenza che si è innescata tra le ditte partecipanti per aggiudicarsi la concessione – spiega il primo cittadino – Il risultato, se pure in percentuale non così significativo, è importante, in quanto in sede di gara il costo del buono pasto a base d’asta era piuttosto elevato rispetto all’attuale, in quanto si doveva obbligatoriamente tenere conto degli aumenti di questi anni, sia per le materie prime che per il personale impiegato. Ringrazio l’Ufficio preposto e l’assessore all’Istruzione Caon per l’utile risultato».

Il sindaco conclude affermando che «sarà cura di tutti, per quanto di competenza di ciascuno, svolgere un controllo, in collaborazione anche alla Commissione Mensa, affinché i contenuti dei documenti di gara siano pienamente rispettati nella gestione del servizio».