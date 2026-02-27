Memorial Favari: ecco chi sarà il fantino della contrada San Magno

Nella serata di Mercoledì 25 Febbraio il Capitano Alessandro Zanovello ha ufficializzato al Gran Concilio di Contrada il nome del fantino che difenderà i colori di San Magno nel Memorial Favari 2026: Alessio Bincoletto.

“Sono molto contento di poter dare ad Alessio l’opportunità di difendere i nostri colori quest’anno. Due anni fa sempre alla Provaccia aveva davvero ben figurato ed i risultati ottenuti in provincia da allora dimostrano una crescita costante e continua. Il suo lavoro per la scuderia Sampieri con cui abbiamo instaurato un’importante collaborazione sono sicuro che ci porterà ad avere sia per il Palio che per la Provaccia il miglior binomio possibile cavallo-fantino, che è l’obiettivo che mi pongo sempre ossessivamente. La Contrada è pronta ad affrontare nel migliore dei modi il percorso che ci porterà ad arrivare agguerriti verso l’ultima domenica di Maggio.”