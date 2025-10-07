Il Simple Singers Choir di Viggiù, diretto e accompagnato dal Maestro Alessio Penzo, ci condurrà, nota dopo nota e canzone dopo canzone, in un viaggio musicale

Organizzato dal Gruppo Emergency di Busto Arsizio con il Patrocinio del Comune di Castano Primo dove si svolgerà all’Auditorium “A. Paccagnini”, venerdì 10 ottobre 2025 ore 21 “Melodie di pace”.

“Melodie di pace”: un concerto per Emergency

“Melodie di pace” è un concerto di voci che ha come obbiettivo quello di cantare per la pace, celebrarla e invocarla, dimostrando attraverso la musica come le diversità possano coesistere, creando un qualcosa di variegato, bello, ricco di sfumature.

Il Simple Singers Choir di Viggiù, diretto e accompagnato dal Maestro Alessio Penzo, ci condurrà, nota dopo nota e canzone dopo canzone, in un viaggio musicale in cui generi e musicalità diverse fra loro creeranno un insieme armonico.

Un sostegno a Emergency e i suoi progetti

La serata, con ingresso a offerta libera, è organizzata dai volontari del Gruppo Emergency di Busto Arsizio, con il Patrocinio del Comune della città di Castano Primo.

I fondi raccolti saranno interamente devoluti a Emergency e ai suoi progetti, in Italia e nel mondo, che supportano le persone colpite da guerre, povertà e indigenza, per garantire a ogni individuo il diritto a cure gratuite e di qualità.

Alla serata saranno presenti i volontari del Gruppo di Emergency con un banchetto informativo, per chi volesse conoscere o approfondire le attività dell’associazione.