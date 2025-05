E' stato un intermeeting molto interessante quello organizzato in una recente serata dal Lions Club Legnano Rescaldina Sempione con il Lions Club Castellanza Malpensa a Legnano.

Meeting del Lions Club per parlare della musica di Mozart

Ospite e Relatore è stato il Maestro Marco Raimondi Socio e cofondatore del Lions Club Legnano Rescaldina avviato nel 2013 con Sede in Legnano.

Il tema trattato è stato la Grande Musica di Mozart con particolare riferimento agli anni trascorsi in Italia e a Milano. Dopo l'introduzione dell'argomento a cura del Past Governatore Distrettuale dell'Anno del Centenario, Lions Carlo Massironi, il Maestro Raimondi ha ampiamente descritto la figura del celebre compositore Wolfgang Amadeus Mozart presente nel Capoluogo lombardo nel 1770 tra i più importanti "salotti" culturali. La relazione ha suscitato particolare attenzione e interesse tra i numerosi soci e ospiti presenti.

Il Maestro Marco Raimondi

Una breve sintesi sulle attività del Maestro Marco Raimondi indica che è Presidente dell'Associazione Ensemble AMADEUS e Direttore artistico dell'Orchestra e Coro Sinfonico AMADEUS. Ha compiuto studi musicali a Milano in pianoforte e organo. Si è laureato presso il Pontificio Istituto Superiore di Musica Sacra della Santa Sede e ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano. Ha studiato direzione di coro e prassi esecutiva barocca e direzione d'orchestra per poi perfezionarsi a Berlino. Si è formato in management presso la prestigiosa Ashridge Business Scholl di Londra e Pechino e ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento e masterclass. Ha sviluppato una carriera internazionale collaborando come direttore d'orchestra con la Philharmonisches Berlin, la Philarmonic Orchestra of Vorpommern, l'Orchestra dell'Accademia Musicale Umbra e come manager presso gruppi internazionali quali Electrolux, Allianz, Husquarna, Thule e altri. Svolge attività di docenza in ambito accademico presso LIUC Università Carlo Cattaneo e il Conservatorio G. Puccini della Provincia di Varese.

La serata ho visto la partecipazione del Past Governatore Distretto 108 Ib1 dell'Anno del Centenario, Lions Carlo Massironi, del Past Governatore Distrettuale Lions Gino Ballestra, dei Presidenti dei Lions Club Gian Claudio Castellani e Sara Ugazio rispettivamente per il Club Legnano Rescaldina Sempione e Castellanza Malpensa e dell'Officer Distrettuale Manuela Cattaneo.

Orchestra e Coro sinfonico fondati nel 1997 sono composti da 80 coristi e 40 musicisti di diverse nazionalità. Hanno interpretato un grande repertorio operistico-sinfonico realizzando oltre mille concerti in prestigiosi contesti pubblicando numerosi CD e DVD. Nel 2008 è stata costituita l'Accademia Musicale Amadeus per la formazione musicale dei giovani,