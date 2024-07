Medicine e giochi per i bambini della Palestina

Dopo le missioni umanitarie in Ucraina Michele Marra, già pompiere volontario di Inveruno, con diverse associazioni si è adoperato per promuovere una raccolta di medicinali da destinare ai bambini della Palestina.

Una mano tesa ai bambini della Palestina

Grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato Amici di Denise di Cinisello Balsamo, Obm onlus di Milano e Vigili del fuoco volontari - Aiuti umanitari, è stato raccolto diverso materiale sanitario per medicazioni e giochi da portare ai bimbi palestinesi. Nello specifico sono state preparate scatole con pannolini, biscotti Plasmon, latte liquido e in polvere per neonati e bambini; omogeneizzati, creme, brodo; garze e siringhe; farmaci da banco come paracetamolo, pomate per escoriazioni, disinfettanti, soluzione salina; antibiotico generico ad ampio spettro; vitamine sotto forma di caramelle.

Il materiale è stato consegnato direttamente al console

Il materiale è stato consegnato direttamente al console della Palestina per il Nord Italia Hani Gaber. Oltre a Marra si sono attivati Antonella Conti di Obm onlus, Francesco Tambasco di Ata Soccorso.

Ha commentato Marra:

"Un grazie di vero cuore a tutti coloro che hanno reso possibile la raccolta di materiale sanitario, e all’amico Gaetano Ruggiero che è sempre presente in queste iniziative. Dove c’è bisogno di aiuto noi ci siamo".