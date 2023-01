In Ucraina per portare aiuti all'ospedale di Leopoli

Nuova missione umanitaria per Michele Marra, pompiere volontario di Inveruno, che con altri volontari ha raggiunto Leopoli e altre zone interne in Ucraina.

Il pompiere Marra di nuovo in Ucraina: "Questa gente non va abbandonata"

Il viaggio è stato organizzato dalle associazioni Amici di Denise di Cinisello Balsamo, Ospedale bambini Buzzi Milano onlus, Vigili del fuoco volontari – Aiuti umanitari, più il sodalizio ucraino Boɲohtep. I volontari sono rimasti in Ucraina per una settimana e hanno raggiunto le zone di Lyman, Slovyansk, Krymatorsk, distribuendo derrate alimentari, medicinali, vestiario invernale e giochi per i bambini. "Abbiamo raggiunto villaggi in campagna dove le persone si sono rifugiate dopo aver abbandonato le città bombardate – ha raccontato Marra – Le case sono poverissime ma le persone hanno una grande dignità, si aiutano fra loro. Quello che riempie sempre il cuore è il sorriso dei bambini quando porti loro giocattoli e pupazzi. Queste persone non vanno abbandonate".

Consegnati due ventilatori e un ecografo portatile all'ospedale di Leopoli

Con questa missione sono stati consegnati strumenti medicali all’ospedale Saint Nicholas di Leopoli, donati da Ospedale bambini Buzzi Milano onlus grazie al contributo di Opera San Francesco. Nello specifico sono stati donati un ventilatore da trasporto neonatale; un ecografo portatile per la diagnostica di medicina interna/urgenza per pazienti pediatrici; un apparecchio di anestesia e rianimazione; un apparecchio per la ventilazione non invasiva. E’ possibile aiutare le associazioni con donazione liberali all’Iban IT74T0623032930000043918295 causale Aiuti umanitari Ucraina.

Nella foto di copertina: Michele Marra (il primo da destra) in Ucraina insieme ad altri volontari