Medici di base in pensione: non si trovano i sostituti. Prorogato l'ambulatorio temporaneo

Sanità

Proseguono i disagi per i tanti cittadini rimasti senza assistenza dopo la cessazione dell'attività di due dottori.

Medici di base: a Inveruno è stato prorogato il servizio di ambulatorio medico temporaneo per i pazienti rimasti senza assistenza.

Prorogato l'ambulatorio temporaneo per i pazienti senza medico di base

Non sono ancora stati trovati, infatti, i sostituti dei medici Rosangela Longoni e Housain Edres dopo il loro pensionamento avvenuto nel dicembre 2024. L’ambulatorio, ubicato nei locali comunali di piazza don Rino Villa, è aperto da mercoledì a venerdì dalle 15 alle 18; martedì 29 luglio dalle 15 alle 18 e giovedì 31 dalle 16 alle 19.

Accesso senza prenotazione (ma con tessera sanitaria e documento di identità)

Possono accedere senza prenotazione i soli cittadini rimasti senza medico di riferimento e devono portare tessera sanitaria, documento d’identità, stampa delle eventuali esenzioni, documentazione sanitaria pertinente alla visita. L’ambulatorio medico temporaneo rappresenta per questi cittadini un punto di riferimento per la prescrizione di farmaci abituali e in caso di necessità di cure mediche, ma la situazione si prolunga ormai da troppo tempo e si aspetta una soluzione definitiva che tarda ad arrivare.

"Asst ci ha detto che al momento non ci sono medici da assegnare a Inveruno"

Il sindaco Nicoletta Saveri commenta:

"Purtroppo Asst al momento ci ha detto che non ci sono disponibilità di medici di base da poter assegnare a Inveruno. Questa carenza di medici di famiglia si registra anche in altri territori, la nostra attenzione è costante con continui solleciti ad Asst".