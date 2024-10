Medici di base: comitato e sportello per i cittadini

Un punto di ascolto a Cornaredo per le istanze dei cittadini e un aiuto per la risoluzione concreta dei problemi che si affrontano, ormai cronicamente, quando si deve accedere ai servizi sanitari lombardi.

Comitato salute

Nasce il Comitato per la Salute di Cornaredo e San Pietro all’Olmo, il cui «formale avvio» è stato dato nella serata di venerdì 4 ottobre con una serata pubblica in sala mostre a palazzo Filanda.

Cittadini, medici di base, rappresentanti di Acli, Spi CGIL, Anpi, Fondazione «Dopo di Noi», Caritas, Comitati per la salute del circondario e del Lodigiano, Liste civiche e partiti politici, hanno partecipato all’incontro di venerdì 4 ottobre in sala Mostre in Filanda, condotto da Bruno Lai. Molti gli interventi e le riflessioni sullo stato della sanità pubblica e sulla necessità di invertire con urgenza la rotta.

Denunciare le criticità

Promotrice della serata la consigliera comunale di Sinistra per Cornaredo Mary Vono, che nei mesi scorsi aveva promosso la petizione per denunciare le criticità e inefficienze della sanità e proporre soluzioni, e che durante la serata ha ricordato come tale raccolta firme abbia risvegliato nei cittadini la consapevolezza di trovarsi di fronte non più ad un’emergenza del singolo individuo, ma di un’intera collettività, di un intero Paese.