Medici di base a Castano: trovata una soluzione

Dopo che la sostituta del dottor Franco Gaiara, il medico di base Elena Martini, aveva preso servizio in un altro comune, Ats ha trovato una soluzione.

Medici di base: la soluzione

E’ il sindaco Giuseppe Pignatiello che oggi, venerdì 23 aprile 2021, ne dà notizia: Ats ha disposto l’aumento del massimale per i dottori di Castano Primo.

“Grazie alle puntuali segnalazioni dei Castanesi e dopo la nostra mobilitazione immediata nei confronti di Ats Milano per chiedere una soluzione per i 570 pazienti di Castano lasciati senza medico di base, abbiamo già una soluzione.

La Direzione di Ats, oltre a suggerire la possibilità di scelta e revoca per affidarsi e nuovi medici curanti, ha infatti ufficializzato e disposto l’aumento del massimale per i medici di base già presenti a Castano Primo, così da riassorbire i 570 pazienti nei loro studi di competenza!

Questo è un segnale chiaro di come insieme si può fare la differenza e di come quindi , se ci crediamo davvero, si possono cambiare le cose quando non funzionano”.