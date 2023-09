Mediazione: un incontro per saperne di più

Mediazione: giovedì 14 settembre 2023 un incontro per saperne di più all'Agorà di Arese

Giovedì 14 settembre, alle 17, presso la sala corsi del Centro civico Agorà (via Monviso 7, Arese) saranno presentate, attraverso un seminario organizzato dal Comune di Arese in collaborazione con l'Organismo di Mediazione ICAF, tutte le novità della mediazione civile post Pdr Uni 98-2020 e Riforma Cartabia.

“Avere in città uno sportello come questo è un vantaggio per quei cittadini che si trovano a dover gestire liti condominiali, eredità tra familiari, controversie assicurative o bancarie o altre dispute, senza dover ricorrere al Tribunale, con ciò che questo comporta in termini di tempi e costi. La prima consulenza sarà quindi utile a capire quale sia la problematica, come gestirla e risolverla in modo sereno e amichevole, così da superare le criticità in modo costruttivo senza dover intraprendere un percorso lungo e dispendioso per entrambe le parti. L'incontro del 14 settembre sarà aperto a chi vorrà approfondire tutti questi aspetti, non solo a chi opera professionalmente in questo ambito, ma anche ai cittadini interessati. Speriamo quindi che questa opportunità venga colta e ci sia una buona partecipazione”.