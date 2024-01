Medaglia d'onore per l'aviatore Giovanni Rezzonico

Giovanni Rezzonico, storico aviatore di Cerro Maggiore, ha ricevuto la Medaglia d'onore.

Giovanni Rezzonico, per lui la medaglia

Una medaglia d'onore per onorare la sua memoria. E' quella consegnata ieri ai familiari di Giovanni Rezzonico di Cerro Maggiore. La cerimonia è stata la consegna della Laurea honoris causa in Scienze storiche alla senatrice Liliana Segre da parte del Rettore dell'Università statale di Milano. Ben 19 le medaglie consegnate ai familiari degli ex Imi, Internati militari italiani della provincia di Milano, tra cui appunto Rezzonico.

La storia del cerrese

Rezzonico, allora 22 anni, allievo motorista in aviazione, era stato preso prigioniero ad Aviano dai tedeschi e deportato in Germania nel lager Stalag X B nello stalag di Sandbostel nei pressi di Bremervorde, dove aveva trascorso tre anni dal '43 al '45, fino alla liberazione delle Forze Alleate. Nelle sue memorie Giovanni racconta che durante tutto il periodo della prigionia era stato costretto a turni massacranti di lavori forzati (sgombero macerie, recupero con sepoltura di cadaveri provocati dai numerosi bombardamenti degli alleati ad Amburgo, lavori come muratore, contadino nelle fattorie intorno a Bremervorde, con pochissimo cibo a disposizione (bucce di patate, qualche patata, poco pane secco e qualsiasi cosa di commestibile si trovasse

in campagna).