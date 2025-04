McDonald's insieme a Lule per progetti d’inclusione

Un bel esempio di come il “no profit” e “Il profit” fanno rete insieme e aiutano chi ha bisogno. Questo in sintesi la bella collaborazione che ha visto la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald's Italia e l’associazione Lule Onlus, affermata realtà abbiatense del terzo settore.

Questa mattina, mercoledì 16 aprile 2025, si è svolta all’interno del ristorante del famoso marchio di Fast food made in Usa di Abbiategrasso, la premiazione dell’iniziativa “A pat on the back” – Una pacca sulla spalla quarta edizione, da parte di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald's Italia a favore di Lule Onlus, che si è distinta tra tutti i progetti proposti dai licenziatari McDonald’s Italia.

Un contributo di 3mila euro

Alla Cooperativa Lule è stato riconosciuto un contributo di 3mila euro a sostegno del progetto “Un Viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili”.

Il premio ricevuto permetterà di integrare nuove azioni mirate alla promozione del protagonismo giovanile nella società, attraverso l’arte, la cultura e l’inclusione sociale, con un’attenzione particolare al tema della sensibilizzazione sulla disabilità.

Coinvolte le scuole

Il progetto di inclusione sociale coinvolge attivamente 580 studenti delle scuole secondarie di primo grado e 80 studenti delle scuole superiori, attraverso incontri di scrittura creativa con Raffaella Radice (scrittrice ed educatrice) e Francesca Favotto (giornalista e conduttrice), insieme agli atleti paralimpici del Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, come Giorgio Andrea Zanaldi, Massimiliano Manfredi, Graziano Magro, e i ragazzi di Asd Ticino Cuggiono, testimoni di resilienza e ispirazione; oltre a Fondazione Ticino Olone e alcune Amministrazioni comunali del territorio.