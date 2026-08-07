Mattonelle in maglia contro la violenza sulle donne

Una bella iniziativa che coinvolge le associazioni del territorio. Lo scorso anno erano stati realizzati gli alberelli di Natale fatti e decorati a mano. Lo slogan è semplice e diretto : “Unisciti a noi contro la violenza sulle donne”.

Decorazione ad hoc

L’associazione Meraki Lab APS di Robecco sul Naviglio ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dalla Pro Loco Abbiategrasso per creare una decorazione speciale di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne.

“Unendo sferruzzate, creatività e solidarietà, realizzeremo insieme le mattonelle granny square 25×25 cm che andranno a comporre un bellissimo allestimento “aereo” – ci spiega la presidente dell’associazione di Robecco Anna Pellegatta – Una bella iniziativa per sensibilizzare su un tema purtroppo e tristemente attuale”.

A settembre ricominceranno gli incontri per fare le mattonelle, gli incontri sono gratuiti nella sede dell’associazione in via Dante 3 a Robecco, tutti possono partecipare, per iscriversi possono contattare l’associazione Meraki Lab oppure la Pro loco di Abbiategrasso attraverso i canali ufficiali.

Installazione aerea

L’obiettivo finale lo si vedrà, lo si potrà ammirare :

“Dal 28 novembre ( il 25 è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) fino a Natale, le nostre creazioni saranno appese al soffitto di Galleria Mirabello ad Abbiategrasso (in stile ombrelli sospesi!), in collaborazione con i commercianti locali e Confcommercio Abbiategrasso, un installazione aerea per sensibilizzare. Facciamo sentire la nostra voce e il nostro calore, un punto alla volta” conclude la presidente.