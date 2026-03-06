Matteo Podda e Riccardo Gallazzi protagonisti a «The Cage»

Dai banchi del Quasimodo di Magenta alla ribalta televisiva.

Matteo Podda e Riccardo Gallazzi dai banchi del Quasimodo agli studi televisivi

Matteo Podda e Riccardo Gallazzi, studenti dell’ultimo anno del liceo magentino, sono infatti tra i protagonisti della nuova puntata del game show «The Cage», condotto da Amadeus e Giulia Salemi e in onda sul Nove.

I due giovanissimi (Matteo, nato a Magenta, ha compiuto 19 anni lo scorso 12 febbraio; Riccardo, nato a Carate Brianza, spegnerà 19 candeline il prossimo 1 ottobre) sono uniti da amicizia, creatività e una grande passione per l’intrattenimento. Si sono incontrati tra i banchi di scuola e, anno dopo anno, hanno trasformato un’amicizia spontanea in una collaborazione artistica sempre più strutturata. Oggi frequentano l’ultimo anno di liceo e condividono progetti che stanno attirando l’attenzione di un pubblico sempre più ampio.

Studenti di 19 anni… ma anche «vecchiette di quartiere»: sono «Le Sciure»

Insieme, hanno dato vita al duo comico «Le Sciure», irresistibili caricature delle classiche «vecchiette di quartiere», protagoniste di sketch divertenti che raccontano la quotidianità con ironia e intelligenza. Nei loro video rispondono alle domande dei fan sui social, collezionando migliaia di visualizzazioni e una community in continua crescita.

La puntata che li vede protagonisti andrà in onda venerdì 6 marzo alle 20.35

E ora sono pronti a conquistare anche il pubblico di «The Cage»: la puntata che li ha visti condividere il palco con Amadeus e Giulia Salemi andrà in onda stasera, venerdì 6 marzo. Che cosa dobbiamo aspettarci dalla loro partecipazione? Energia, spontaneità e quella comicità fresca che nasce dall’osservazione attenta della realtà quotidiana. Matteo e Riccardo rappresentano una nuova generazione di creativi capaci di passare dai social alla televisione con naturalezza, portando con sé autenticità e leggerezza. Tutto lascia pensare che questo sia solo l’inizio di una lunga storia. Tra scuola, progetti digitali e nuove opportunità televisive, Matteo e Riccardo sono pronti a scriverne il prossimo capitolo. Per chi ancora non li conosce, ma anche per quanti hanno già avuto modo di apprezzarli ma sono curiosi di vederli sotto i riflettori di un programma tv, l’appuntamento è alle 20.35 sul Nove. I due giovani talenti di Magenta sono pronti a farsi conoscere dal grande pubblico.