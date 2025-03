Matrimoni, il Comune cerca nuove location da adibire a Uffici di Stato Civile

Il Comune cerca nuove location per le nozze dei propri cittadini. La volontà di Magenta è infatti quella di istituire uno o più separati Uffici di Stato Civile presso strutture private, al fine di consentire la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili in luoghi, strutture e spazi privati di particolare pregio storico, artistico, culturale o paesaggistico presenti sul territorio comunale.

Matrimoni, il Comune cerca nuove location

A tale scopo è stato pubblicato sul sito internet comunale un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che dispongano legittimamente di strutture ricettive o immobili idonei e interessati a costituirvi Uffici di Stato Civile e desiderino concederli in comodato gratuito per un periodo di tre anni. La costituzione dell'ufficio sarà per uso frazionato nel tempo e nello spazio in giorni ed orari specifici. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 di lunedì 7 aprile.

Sul tema è intervenuto anche l'assessore ai servizi civici e generali Mariarosa Cuciniello: