Massimo Recalcati all’oratorio San Giovanni Bosco

All’oratorio San Giovanni Bosco di Abbiategrasso , sabato 12 aprile alle 18, Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista, uno dei grandi nomi invitati alla rassegna "Umane Connessioni", parlerà del “fuoco del desiderio”.

Focus sul disagio giovanile

L'evento promette di fornire un'analisi profonda e preoccupante del disagio giovanile contemporaneo. Il tema centrale della riflessione di Recalcati sarà come il disagio giovanile rifletta una società in cui il desiderio e la passione sembrano essersi estinti. I giovani, intrappolati in una routine di aspettative e pressioni, spesso si trovano a navigare un mondo privo di desideri. La mancanza di un fuoco interiore, capace di suscitare scelte e decisioni, può portare a una sensazione di vuoto esistenziale, che si manifesta attraverso diverse forme di disagio psicologico.

L’era digitale

L'era digitale ha certamente accentuato questo fenomeno. L'accesso costante a dispositivi tecnologici e social media ha creato un ambiente in cui i giovani sono bombardati da stimoli continui e superficiali. Questo può portarli a una sorta di intossicazione digitale, che non solo distorce la percezione della realtà, ma contribuisce anche a un senso di alienazione e isolamento. La dipendenza dai dispositivi tecnologici ha sostituito le interazioni umane genuine, rendendo ancora più difficile per i giovani trovare un significato e un senso di appartenenza.

La pandemia di Covid-19 ha ulteriormente aggravato la situazione. L'isolamento sociale, l'incertezza economica e la paura per la salute hanno esacerbato i sentimenti di ansia e panico tra i giovani. La chiusura delle scuole e la limitazione delle attività sociali hanno privato molti ragazzi di opportunità essenziali per la loro crescita personale e sociale, contribuendo all'aumento del disagio psicologico.

Il contributo di Massimo Recalcati alla rassegna "Umane Connessioni" sarà fondamentale per comprendere meglio i meccanismi del disagio giovanile e cercare soluzioni per riaccendere il fuoco del desiderio nelle nuove generazioni. Attraverso la sua analisi, verrà messa in luce l'importanza di riscoprire la passione e il desiderio come motori essenziali per una vita piena e significativa.

Dialogherà con lui Stefano Bosi

Ingresso libero su prenotazione al seguente link www.abbiategrassodavivere.it