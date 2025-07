Massimo Boldi e la band dei sindaci per aiutare il piccolo Luca

Solidarietà

Alla Filanda si è tenuto il concerto benefico di Gente in Comune, la band dei sindaci, con ospiti anche Massimo Boldi e il fratello

Anche l’attore Massimo Boldi con il fratello Claudio sul palco dell’auditorium La Filanda per sostenere la raccolta fondi da destinare alla famiglia di un bimbo cornaredese che necessita di cure mediche all’estero.

Concerto per Luca

Venerdì sera, sul palco dell’auditorium cittadino, è andato in scena il «Concerto per Luca» che ha visto protagonista la band Gente in Comune, composta da sindaci e amministratori dell’Ovest milanese.

In platea la famiglia di Luca, a cui a fine serata è stato consegnato l’incasso raccolto dalle offerte di chi ha partecipato al concerto.

Band dei sindaci

Ad esibirsi la band Gente in Comune, complesso guidato dall’ex sindaco di Ossona Sergio Garavaglia, insieme a Maurizio Taverna di Cassinetta di Lugagnano, Luca Brusadelli di Olgiate Olona, Martina Bernareggi di Castano Primo, Luigi Tresoldi di Cuggiono, Michele Basta di Casate Bernate, Joselito Carboni di Busto Garolfo, Giovanni Darù di Cernusco sul Naviglio e Maria Angela Misci di Robecchetto con Induno.

Gente in comune

La band, attiva dai primi anni duemila, è stata anche premiata dalla Presidenza della Repubblica durante il proprio concerto al teatro Parenti di Milano nel 2010, durante il quale si svolse la raccolta fondi per il comune alluvionato di Veggiano a Padova. . Nei 22 anni di attività è stata più volte in tournée di più giorni in diverse regioni in Italia e in Ungheria per solidarietà e raccolta fondi, a sostegno delle comunità in difficoltà e contro le mafie, sempre a titolo gratuito chiedendo solo ospitalità.

Come venerdì 12 giugno, quando la band dei sindaci è stata ospite nella serata promossa dalla Pro Loco nervianese per un concerto. Anche in quell’occasione, Gente in Comune ha chiesto che il cachet a loro destinato venisse invece donato dalla Pro loco alla raccolta fondi per Luca. Questo l'invito del fondatore del complesso Sergio Garavaglia: