Mascherina all'aperto: le regole delle feste ad Ossona. Fino al 6 gennaio, giro di vite anche all'aperto per contenere i contagi.

Mascherina: ecco dove e quando va messa

Sarà obbligatoria la mascherina nelle aree antistanti e/o immediatamente nelle vicinanze di bar, ristoranti, pizzerie, pubblici esercizi in genere, sul sagrato della chiesa parrocchiale, in piazza Litta Modignani , il venerdì, durante lo svolgimento del mercato settimanale.

I mercatini dell'Immacolata

In piazza Litta Modignani e nelle pertinenze del palazzo comunale, mascherina necessaria mercoledì 8 dicembre durante l’orario di svolgimento dei mercatini di Natale dalle 9 alle 18. In mostra artigianato e prodotti locali per la festa dell'Immacolata.