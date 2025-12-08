Marco Selmo è diventato Cavaliere della Repubblica

Un benefattore che si muove senza farsi notare e lascia comunque il segno. Del resto lo rimarca anche la motivazione fornita il 26 novembre in Prefettura a Milano, dove si è svolta le cerimonia di consegna dei riconoscimenti

Fare beneficenza sì, ma di nascosto. Impresa riuscita per Marco Selmo, 56enne di Marcallo con Casone, originario di Magenta, che è stato insignito da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Un benefattore silenzioso che ha messo a fattor comune la generosità di un gruppo di amici e conoscenti

Un benefattore che si muove senza farsi notare e lascia comunque il segno. Del resto lo rimarca anche la motivazione fornita il 26 novembre in Prefettura a Milano, dove si è svolta le cerimonia di consegna dei riconoscimenti di chi come Selmo – oltre a lui sono state celebrate altre quindici persone – ha contribuito a sostenere le persone in difficoltà. Un vero e proprio benefattore.

«Ho lavorato nella grande distribuzione, conosciuto diverse persone che sono in grado di fare beneficenza. Una rete spontanea di volontari, professionisti dei settori più variegati, il cui risultato è stato quello di una serie di iniziative spontanee che hanno dato i loro frutti».

La motivazione effettiva

E la motivazione arrivata da Roma alle cancellerie meneghine ha infatti parlato chiaro:

«Selmo è persona molto attiva nel sociale. Nel corso di questi anni lui è riuscito a supportare , con contributi personali, organizzazioni di eventi e tramite progetti realizzati con amici e grandi aziende nazionali e internazionali molti progetti di beneficenza e solidarietà focalizzati su piccole realtà locali che non sono tra le più conosciute e rinomate a livello nazionale ma che sono inserite in maniera rilevante nel territorio aiutandole, in particolare con importanti contributi economici , a progredire e a continuare nelle loro iniziative di supporto sociale alle persone più disagiate o in difficoltà all’interno della comunità».

La soddisfazione del neo Cavaliere della Repubblica

Soddisfatto, giocoforza, il destinatario di questa importante onorificenza.