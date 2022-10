Marco Bellavia, l'ex attore ed ex conduttore tv di Cerro Maggiore, ha ufficialmente lasciato la casa del reality.

Marco Bellavia lascia il Grande Fratello Vip

Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. L'ex attore ed ex conduttore tv (ha condotto "Bim Bum bam" la famosa tv dei ragazzi, poi al fianco di Cristina D'Aveva nelle serie tv "Kiss me Licia" e altre e poi nella trasmissione "Forum"), residente prima a Parabiago e da anni a Cerro Maggiore, ha deciso di abbandonare il famoso reality. Una scelta che arriva all'indomani di giorni non facili per Bellavia che dopo non essere stato bene per alcuni problemi psicologici (ansia e paure) era stato preso in giro dalla maggior parte degli altri concorrenti che avevano usato parole molto cattive nei suoi confronti. Ora la comunicazione ufficiale da parte del Grande Fratello: Bellavia ha lasciato la casa e Il televoto che vedeva coinvolti Bellavia insieme a Giaele De Donà e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Il sostegno del figlio e di Cristina D'Avena

Dopo le parole usate contro Bellavia, era intervenuto Filippo, il figlio dell'ex volto tv per dare forza al padre; parole di sostegno erano arrivate anche da Cristina D'Avena, storica amica di Marco.