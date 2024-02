"Marcia del silenzio" a Cornaredo

Hanno confermato la loro presenza parlamentari, assessori, consiglieri regionali e amministratori locali milanesi di Fratelli d’Italia: gli onorevoli Daniela Santanchè, Carlo Maccari (coordinatore regionale), Riccardo De Corato, Stefano Maullu, Sandro Sisler (vicepresidente dell’associazione Fare Occidente), Marco Osnato (socio fondatore di Fare Occidente), Umberto Maerna, Vincenzo Sofo, Mario Mantovani e gli assessori regionali Paolo Franco, Franco Lucente e Francesca Caruso.

Fratelli d'Italia

Alla fine della marcia, Romano La Russa introdurrà l’intervento dell’esule giuliano-dalmata Claudio Giraldi, a cui seguirà la lettura di altre testimonianze.

Cornaredo

L’appuntamento è per sabato 10 febbraio a Cornaredo, alle ore 14.45 in piazza Libertà, da dove il corteo raggiungerà via Vittime delle Foibe per la deposizione delle corone e le testimonianze degli esuli.