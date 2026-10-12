Maratona dei narratori : 19esima edizione

Uno dei appuntamento culturali più attesi dell’anno, pronto a pulsare nel cuore della città. Domenica 25 ottobre 2026 si rinnova un rito collettivo nella sala consiliare Franco Moschino del Castello di Abbiategrasso dalle 14.30

Una cerimonia culturale che abbraccia e avvolge la città con i suoi temi che sviluppa ad ogni edizione. Quest’anno è la 19esima edizione. Direttore artistico della manifestazione Ivan Donati, organizzatori della maratona l’associazione Iniziativa donna e L’Altra Libreria.

“Un convivio di storie, un ricettacolo di racconti, un simposio di arti. Anno dopo anno, questa rassegna culturale è entrata nel cuore degli Abbiatensi (e non solo), che gremiscono, ininterrottamente, la sala consigliare da pomeriggio a sera. Si ascolta, si riflette, si apprende, ci si emoziona. C’è chi ride, chi si commuove, chi incespica, chi ottiene l’applauso immediato, chi a scoppio ritardato. Filo conduttore? L’impegno, grande, di chi partecipa, la voglia di imparare raccontando, di confrontarsi con altre voci, altri punti di vista, altre persone. Si resta umani, ci si ricorda come farlo e quanto sia bello esserlo. Ora dopo ora, in un crescendo di sensi condivisi, si rinnova il rito, la magia e i libri, le canzoni, le opere d’arte, gli articoli, le manifestazioni artistiche svelate nei racconti prendono vita in un susseguirsi di interventi. Vi aspettiamo, che siate partecipanti o meno, per contribuire a celebrare questa cerimonia collettiva che, da così tanti anni, entusiasma” fanno sapere gli organizzatori.