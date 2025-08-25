Gli interventi

Manutenzione e imbiancatura nelle scuole: tutto pronto per il nuovo anno scolastico

Assistenze murarie per i lavori idraulici nei bagni, tinteggiatura, appendiabiti e altri elementi di arredo

Sedriano
Pubblicato:

Le scorse settimane hanno visto gli operai comunali impegnati nei lavori di manutenzione e di tinteggiatura delle scuole di Sedriano, per poter garantire agli alunni una buona ripresa delle attività, a settembre, negli ambienti sistemati e rinnovati.

I lavori effettuati

«I lavori hanno riguardato in modo particolare la scuola primaria “Leopoldo Fagnani” e sono consistiti nelle assistenze murarie per i lavori idraulici nei bagni e nelle imbiancature. Quindi, dopo la tinteggiatura, anche l’installazione di appendiabiti e di vari elementi di arredo nelle classi», fa sapere il sindaco Marco Re.

Il commento del sindaco

Per l’avvio del nuovo anno scolastico sarà quindi tutto pronto per accogliere al meglio i bambini. «Pregevole il fatto che gli operai comunali, come anche negli scorsi anni, nelle settimane a cavallo di Ferragosto si sono occupati della manutenzione delle scuole», sottolinea il primo cittadino.

